İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM'de trafik durma noktasında

TEM otoyolu Halkalı mevki’inde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.

TEM otoyolu Halkalı mevki'inde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.


TEM otoyolu Halkalı mevki'inde bir araç önünde seyir eden başka bir araca arkadan çarptı. Bu sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç daha duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Durumu gören vatandaşlar hemen kaza yapan araçlardaki vatandaşların yardımına koşarken kaza polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında TEM otoyolu Edirne istikametinde ise uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kaza dolayısıyla bir süre iki şerit trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu açmak için büyük uğraş verdi. Olay yerine gelen çekiciler vasıtasıyla araçların çekilmesi sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.