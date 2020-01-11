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TEM'deki feci kazada hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı

Ümraniye TEM otoyolunda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı.

Çiftin tabutların üzerine 4 aylık bebeklerinin kıyafetleri konuldu.


TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridinde park halinde olan bir araca çarptıktan sonra özel halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Çağan Çokcan (30) ile eşi Dilek Dereli Çokcan (29) son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye hayatını kaybeden Dilek Dereli Çokcan'ın babası Fahri Dereli, Çağan Çokcan'ın babası İzzet Çokcan, genç çiftin arkadaşları ve sevenleri katıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenazede gözyaşları sel oldu.



4 aylık bebeklerinin kıyafetleri tabutun üzerinde


Çağan Çokcan ile Dilek Dereli Çokcan'ın Ada isminde 4 aylık bir bebeklerinin olduğu öğrenildi. Anne babasının tabutunun yanına getirilen Ada bebeği görenler gözyaşlarına boğuldu. Genç karı kocanın tabutların üzerine ise Ada'nın kıyafetleri konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler defnedilmek üzere Arnavutköy Menba Mezarlığına götürüldü.

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