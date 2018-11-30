TEM'deki zincirleme kaza havadan görüntülendi

TEM Otoyolu Metris mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza havadan görüntülendi.
Otoyolda metrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştuğu görüldü.
TEM Otoyolu Metris Cezaevi mevkiinde Edirne istikametinde bir aracın ani firen yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçlar adeta birbirinin üstüne çıktı. Kazadan dolayı TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken olay yeri havadan görüntülendi. Kaza nedeniyle otoyolda metrelerce araç kuyruğu oluştuğu görüldü.