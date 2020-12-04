Temiz su için birlikte koştular

Ampute milli futbolcu ve paralimpik atlet Burak Abacıoğlu'nun gerçekleştirdiği kısa koşulara sporcular ve ünlü isimler eşlik etti. Her bir koşuda, Sürdürülebilir Kalkınmanın bir amacı üzerine farkındalık sohbetleri yapıldı.

17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel amaçlara dikkat çekmek amacıyla İstanbul'un farklı sembolik lokasyonlarında 17 dakika 17 saniyelik kısa koşular gerçekleştiren ampute milli futbolcu ve paralimpik atlet Burak Abacıoğlu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından "Temiz Su ve Sanitasyon " konusu için projede yer alan akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Nevruz Berna Tatlısu ile bir araya geldi.

“Küresel ölçekte su kıtlığı yaşanabilir”

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Nevruz Berna Tatlısu, “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri dikkate alınmadığı takdirde küresel ölçekte su kıtlığı yaşanacak ve temiz suya erişim çok zor olacak. Güvenli içme suyu, açık alanlardaki dışkılamanın boyutu, su kalitesi, atık su yönetimi, su kullanımında etkinliğin artırılması, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere su ve sanitasyon desteğinin artırılması, yerel halkı bilinçlendirmenin desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen koşu hakkında konuşan ampute milli futbolcu ve paralimpik atlet Burak Abacıoğlu ise şöyle konuştu:

“Haliç Sahili'nde Dr. Öğr. Üyesi sevgili Nevruz Berna Tatlısu ve İBB SK milli sporcusu, klinik psikolog ve 2021 Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan sevgili Elif İldem ile 17 dakika 17 saniye koştuk. Dr. Öğr. Üyesi Sevgili Nevruz Berna Tatlısu ve Sevgili Elif İldem'e farkındalık projeme verdikleri destekler için çok teşekkür ediyorum.”