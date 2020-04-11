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Temizlik görevlisi: “Onlar evde kalsın biz işimizin başındayız”

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağıyla sokaklar boş kalırken temizlik işçilerinin sokaklardaki çalışması devam etti.

Beyoğlu'ndaki bir belediye görevlisi, “Onlar evde kalsın biz işimizin başındayız” dedi.


Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 31 ilde uygulanan ve 48 saat sürecek olan yasak ile birlikte İstanbul'un sokakları bomboş kaldı. Vatandaşların evlerinde kalmasıyla Taksim Meydanı, Beyoğlu Belediyesi temizlik ekipleri ve güvercinlere kaldı. Ekipler hummalı bir çalışma ile meydanın temizliğini tamamladı.



“Onlar evde kalsın biz işimizin başındayız”


Vatandaşların yasağa uyması gerektiğini ifade eden Beyoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinden bir görevli, “Görevimiz yapacak bir şey yok. Halk için çalışıyoruz. Onlar evde kalsın biz işimizin başındayız” dedi.

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