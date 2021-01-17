İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Temizlik görevlisinden iç ısıtan davranış

Kar yağışı ile birlikte başlayan soğuk havalar sonrası Ümraniye Belediyesi çalışanı bir personel öğle yemeği kumanyasını sokaktaki hayvanlarla paylaştı.


İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Bu durumdan en fazla etkilenenlerde sokak hayvanları oldu. Ümraniye'de insanın içini ısıtan görüntüler oluştu. Ümraniye Belediyesi Temizlik Hizmetleri biriminde çalışan bir personel öğlen yemeği olan kumanyasını sokakta yaşayan köpeklerle paylaştı.


İç ısıtan o görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.