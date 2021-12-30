İhlas Haber Ajansı

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Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sokak köpeği kamerada

Esenyurt’ta belediye temizlik görevlisi, süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu.

Esenyurt'ta belediye temizlik görevlisi, süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu. Şaşkınlık yaşayan temizlik görevlisi, köpeği yakalayıp süpürgesini geri aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Esenyurt Belediyesinde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği, ağacın kenarına bırakılan süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, bir süre sonra süpürgesini geri aldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle esnafı köpek için “Süpürge ve fırça görünce dayanamıyor” dedi.

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