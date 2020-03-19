“Temizlikte özel bir ürün kullanımı gerekmiyor”

Nurten Elkin, “Virüsün mikrobiyolojik özellikleri nedeniyle bahsedilen rutin temizlik malzemeleri ile yapılacak temizlik yeterli. Özel bir ürün kullanımını gerekmiyor” dedi.

Korona virüsün rutin kullanılan sabun, deterjan, standart çamaşır suyu gibi temizlik maddelerinden, kuru ortamlardan ve güneş ışığından direkt olarak etkilendiğini ve canlılığını kaybettiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesinden Dr. Nurten Elkin, “Bu kapsamda önlem olarak rutin temizliğin sıklaştırılması, bu temizlik için temizlenen bölgenin özelliğine göre su ve sabun, yüzey temizlik deterjanları, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanılmalıdır. Yüzeylerin gerekirse kurulanması sağlanmalıdır. 1/100'lük çamaşır suyu hazırlanışı; 1 ölçü çamaşır suyu artı 99 ölçü su, 500-600 ppm klor açığa çıkarır” dedi.

“Zorunlu olmadıkça çamaşır suyu kullanımından kaçınılmalı”

Çocukların plastik ve metal oyuncak ve diğer malzemelerin temizliğinin su ve sabun ya da yüzey temizlik deterjanları ile yapılmasını öneren Dr. Elkin, “Çocuk sağlığı açısından değerlendirildiğinde zorunlu olmadıkça çamaşır suyu kullanımından kaçınılmalıdır. Sulandırılmış çamaşır suyu kullanılması durumunda çocukların 1-2 saat teması engellenmelidir” şeklinde konuştu.

Okulların temizliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Elkin, “Okulların temizliğinde su ve deterjanla standart temizlik yapılması ve özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine dikkat edilmelidir. Temizlik sırasında kullanılabilecek bir diğer ürün sodyum hipoklorit, yani çamaşır suyudur” dedi.

Eller nasıl yıkanacak?

Ellerin doğru yıkanması için tavsiyelerde bulunan Dr. Elkin şunları söyledi:

“El yıkama öncesinde ellerdeki yüzük-saat gibi aksesuarlar çıkarılmalı. Akmakta olan su altında eller ıslatılmalı. Eller normal sabun ile köpürtülerek en az 20 saniye süreyle kuvvetlice ovuşturulmalı. Bilekler, avuç içi, ellerin sırt ve parmak araları ile tırnakların kenar ve uçları durulanmalı. Eller bileklerden başlayarak kâğıt havlu ile kurulanmalı ve aynı kâğıt havlu ile musluk kapatılmalı.”

Elkin, ev temizliğinde sirke kullanılmasının ve burnun tuzlu su ile yıkanmasının ise yeni korona virüs enfeksiyonundan korunmada hiçbir faydası olmadığını söyledi.