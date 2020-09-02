‘Tenet' sinema sektörüne ilaç olmadı

Ünlü yapımcı ve yönetmen Christopher Nolan'ın son filmi ‘Tenet' pandemi gölgesindeki Türk sinema sektörüne sınırlı bir hareket getirdi. Ancak sinema salonları işletmecileri bu hareketin sektöre ilaç olmadığı görüşündeler.

Bu yılın en heyecanla beklenen yapımlarından ‘Tenet' filmi, koronavirüs gölgesinde vizyona girdi. Vizyon tarihi daha önce iki kez ertelenen bilim-kurgu filmi Türkiye'de 26 Ağustos'ta perdeye yansıdı. Salgın döneminde mecburen kapanan sinema salonları durgun geçen sezonun ‘Tenet' ile hareketleneceğini umudunu taşıyordu. Ancak beklenen olmadı, ‘Tenet'in Türkiye'de ilk 3 günde 100 bin gişe rakamına ulaşamadığı söyleniyor.

“Küçük işletmeler salon kapatmaya başladı”

Konuya dair görüş veren Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, sektörün filmden dolayı çok umutlu olduğunu ancak beklenen etkinin oluşmadığını belirtti. Türkiye genelindeki salonların hareketlenme umuduyla kapılarını açtığını söyleyen Genç, “Beklenen hareket olmadı. Küçük işletmeler umduklarını bulamadığından dolayı salonları yeniden kapatmaya başladı. Tempo yakalayacaklarına inansalardı kapatmazlardı” şeklinde görüş verdi.

Christopher Nolan'ın son filmi ‘Tenet'in başrollerini John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Kenneth Branagh'ın paylaşıyor. Film bilim-kurgu türünde oluşturulmuş bir casusluk konusunu işliyor. Filmin müzikleri ise Ludwig Göransson tarafından yapıldı.