İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tenis camiasının acı kaybı

Bir süredir kanser tedavisi gören Türk tenis tarihinin önemli antrenörlerinden Can Üner, 47 yaşında hayatını kaybetti.


Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan gibi tenisçilerin koçluğunu da yapan Can Üner, 47 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üner'in vefatı sonrası Türkiye Tenis Federasyonu'ndan şu açıklama yapıldı:


“Ülkemiz tenisinin gururları Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan'ın antrenörlüğünü de yapmış olan, tenis camiamızın önemli değerlerinden hocamız Can Üner'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Tenis ailemizin başı sağ olsun.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.