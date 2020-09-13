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Tennis Championship Istanbul'da şampiyon Patricia Maria Tig oldu

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’da teklerde şampiyonluk kupası, Eugenie Bouchard’ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Patricia Maria Tig’in oldu.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da teklerde şampiyonluk kupası, Eugenie Bouchard'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Patricia Maria Tig'in oldu.


TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen turnuvada final maçında Eugenie Bouchard'ı 2-1 yenen Patricia Maria Tig, şampiyon olmayı başardı. Dünya 88 numarası Patricia Maria Tig, Kanadalı rakibi dünya 272 numarası Euganie Bouchard'ı 2-6, 6-1 ve 7-6 (7-4) sona eren üç set sonucunda mağlup etti. Tig, 2 saat 29 dakika süren maçta kariyerinin WTA seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. Kupa töreni Covid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafeye uygun şekilde gerçekleşti.

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