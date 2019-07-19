“Tens Master” cihazı ile ağrı tedavisinde büyük destek

İstanbul Avcılar'da bulunan 2 bin 500 metrekarelik tesiste, Türk tasarımcı ve mühendislerin geliştirdiği medikal ürünleri Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetleri ve Türkiye iç pazarına sunan Rosio, taşınabilir masaj aletleri ile yaşam kalitesini büyük ölçüde artırıyor.

Rosio Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Darende, özellikle Tense Master ürününe tüm dünyada büyük talep olduğunu belirtti. Darende Rosio Tens Master tasarım ve mühendislik projelerinin Türkiye'de bir ilk olarak Türk tasarımcı ve mühendislerin ortak çalışmasıyla üretildiğini ve tüm dünyadan övgüler aldığını belirtti. Rosio Tens Master'ın 50 farklı fonksiyonu ve 10 özel programı ile fıtık ağrılarından, selülit tedavisine, migrenden regl ağrılarına bir çok sağlık probleminin çözümünde tamamlayıcı bir terapi sunuyor.

Cevdet Darende şunları söyledi:

“Rosio Tens Master'ın elektro pedleri ile tüm vücudunuzda uygulama yapabilirsiniz. Örneğin; bel fıtığı problemlerinde, bel bölgenizdeki kasları Tens Master ile güçlendirerek, bölgeye olan baskıyı, dolayısı ile ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Tens Master'ın fizik tedavi fonksiyonunda temel prensip, problem olan bölgedeki direnci arttırmaya ve güçlendirmeye yardımcı olmaktır. Tens yöntemi ile bölgeye gönderdiği elektro sinyaller, bölgedeki kan akışını hızlandırır ve bölgeye taşınan oksijen miktarını arttırır. Daha çok oksijenle beslenen kas güçlenir ve kendini onarmaya başlar. Bunun yanı sıra gövdesinde yer alan ayak masaj paneliyle refleksoloji masajını da sunmaktadır. Refleksoloji masajı ayak tabanımızda yer alan bazı noktaların uyarılarak sinir sistemi ve kan dolaşımının uyarılması prensibine dayanır. Vücudun kendi kendini onarma ve iyileştirme mekanizmasını harekete geçiren bu eski yöntem eşsiz bir alternatiftir. Tüm bu bilgileri ve yüzyıllardır uygulanan alternatif tıp metodlarını bilim ve endüstri ile buluşturduğumuz ürünümüz her türlü ağrıyı gidermede yardımcı olmaktadır.”

Kas ve bağ zedelenmeleri sonucu oluşan kas zayıflıklarını gidermeye, kasların güçlendirmeye yardımcı olan Tens Master'ın adet dönemi regl ağrılarında da oldukça rahatlatıcı etkilere sahip olduğunu ifade eden Darende, “Tens Master ayrıca vücuttaki fazla yağlardan kurtulmak için, problemli bölgelere yapılan uygulamalarda da büyük başarı sağlamaktadır. Kaslardaki şekerin yakılmasını sağlayarak, fazla kalori harcanmasını sağlar. Başka bir deyişle pasif jimnastik etkisi ile zayıflamaya, incelip sıkılaşmaya yardımcı olur. Kol, bacak ve göğüs bölgelerinde meydana gelen deformasyon problemleri için yapılan uygulamalarda da oldukça iyi sonuç veren bir yöntem olan tens masajı, düzenli kullanımlarda oldukça fit bir görünüme sahip olmanıza yardımcı olur. Güzellik merkezlerinde de uygulanan bir yöntem olan tens masajı ile selülit sorununda da oldukça etkilidir. Selülit problemi olan bölgelerde yapılan düzenli uygulamalarda, kan dolaşımını hızlandırarak selülit görünümünü büyük ölçüde azaltmaya yardımcı olur. Günde sadece 30 dakikanızı ayırarak kendinizi daha sağlıklı ve daha enerjik hissedeceksiniz” açıklamalarında bulundu.