Teos'ta Tragedya, Medea ile devam ediyor

İş Sanat'ın yaz döneminde hayata geçirdiği Teos'ta Tragedya başlıklı projesinin ikinci bölümü, antik tragedya yazarlarından Euripides'in kaleme aldığı Medea'dan canlandırılan bölümler ile devam ediyor.

İş Sanat'ın yaz döneminde hayata geçirdiği Teos'ta Tragedya başlıklı projesinin ikinci bölümü, antik tragedya yazarlarından Euripides'in kaleme aldığı Medea'dan canlandırılan bölümler ile devam ediyor. Kayıt, 12 Ağustos Perşembe saat 20.30'dan itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ve internet sitesinde izlenebileceği belirtildi.

Oyundan bölümlerin sahnelendiği Medea tragedyası, İason'un eşi ve Kolhis Krallığı'nın prensesi olan Medea'yı terk ederek Korinthli Yunan prensesle evlenmeye karar vermesi üzerine yaşananları konu alıyor. Çekimleri, Türkiye İş Bankası'nın 2018 yılından bu yana kazı çalışmalarına katkı sağladığı Teos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen oyunun yönetmenliğini Mehmet Ergen üstlendi. Tiyatro sanatçıları Gizem Erdem, Güliz Gençoğlu, Elif Ürse ve İpek Türktan Kaynak'ın rol aldığı oyun, ilk gösteriminden itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ve internet sitesinde ücretsiz erişime açık olacak.

Teos'ta Tragedya'nın Elektra'dan sahnelerin canlandırıldığı, daha önce yayınlanan ilk bölümü de kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesi üzerinden yıl boyunca izlenebileceği belirtildi.