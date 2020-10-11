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Tepki toplayan dev grafitiler havadan görüntülendi

İBB’nin ‘Konuşan Duvarlar Projesi’ kapsamında yol kenarlarında yaptırılan dev grafitiler havadan görüntülendi.

İBB'nin ‘Konuşan Duvarlar Projesi' kapsamında yol kenarlarında yaptırılan dev grafitiler havadan görüntülendi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Konuşan Duvarlar Projesi' kapsamında şehir genelinde karayolu kenarında bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırarak duvarlara dev grafiti çalışması başlattı. Yol kenarındaki çiçek ve yeşilliklerin sökülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.


Yol kenarında bulunan dev duvarlara yapılan rengarenk grafitiler drone ile havadan görüntülendi.

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