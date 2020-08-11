Tepkilerin ardından klima üniteleri kaldırılan 472 yıllık Mihrimah Sultan Cami Külliyesi havadan görüntülendi

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima üniteleri, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı. Klima ünitelerinin kaldırıldığı tarihi caminin bacaları havadan görüntülendi.

1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan'a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camisi'nin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açmıştı. Klima üniteleri külliyenin tarihi dokusuna zarar verirken, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması gerektiği, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istenmişti. Geçtiğimiz gün yapılan çalışmaların ardın monte edilen klima üniteleri kaldırıldı. Klima ünitelerinin kaldırıldığı tarihi cami drone ile havadan görüntülendi.

Klima üniteleri kaldırıldı

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından “Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı. İstanbul'un kültürel ve tarihi emanetlerini, gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye paylaşımda bulundu.

İstanbullular alınan kararı destekledi

Öte yandan Üsküdar'da vatandaşlarda klima ünitelerinin kaldırılma kararının yerinde olduğunu belirterek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.