'Terasta Tarım' alanında öğrenciler ağırlanmaya devam ediliyor

2017 yılından bu yana EK BİÇ YE İÇ'le beraber sürdürdüğü Terasta Tarım projesi ile 750 metrekarelik bir alanı permakültür odaklı tarıma ayıran Akmerkez, geçtiğimiz yıl Usla Uluslararası Servis & Lezzet Akademisi ile başlattığı iş birliği kapsamında Profesyonel Aşçılık ve Profesyonel Pastacılık- Ekmekçilik Programı öğrencileriyle şehirde sürdürülebilir gıda üretiminin tekniklerini paylaşmaya devam ediyor. Nisan ayında üçüncü dönem derslerinin başladığı ve şehirde sağlıklı, keyifli ve sürdürülebilir bir hayat kurmak için faklı stratejilerin aktarıldığı programda, Terasta Tarım'ın Hikayesi, Permakültür Prensipleri, Toprak ve Kompost, Akuaponik ve Hidroponik Tarım, Agroekolojik Gıdaya Ulaşım ve Atıksız Mutfak konuları işleniyor.

Verilen bilgiye göre geleceğin şefleri, 22 Nisan'da gerçekleşen üçüncü dönemin ilk dersinde kentsel tarımın gastronomi ile yakın ilişkisinden yola çıkarak permakültür ilkeleri ve şehirde bahçecilik üzerine bir teorik anlatımla programa giriş sağladı. Ardından öğrenciler malçlama, sulama, aromatik bitkilerin ve yeşilliklerin hasadı gibi rutin bahçe bakımı işlerine katılarak uygulamalı eğitim aldı. 29 Nisan ve 13 Mayıs tarihindeki derslerde ise toprağın özelikleri, kompost yapımı ve suda tarım konularına giriş yapıldı, bu konularda uygulamalar gerçekleştirildi ve rutin bahçe işleri tamamlandı. Programın ana hedefi, gastronomide kalıcı bir yer edinmiş olan ‘tarladan sofraya' akımını şehir ortamında çalışacak şefler için gerçekçi hale getirmek; restoran mutfaklarında kullanılan ürünlerin nasıl yetiştirildiği konusunda bilgi ve deneyim sağlayarak, yerel coğrafyada ve ekolojik şartlarda üretilmiş malzemelerin değeri konusunda bilinci arttırmak. Terasta Tarım alanında gerçekleşecek eğitimlerin devamında, öğrenciler mutfak atıklarının toprağı zenginleştiren komposta dönüştürülmesi, zararlılarla kimyasal ilaç kullanmadan mücadele, akuaponşk ve hidroponik sistemler, mikroyeşillik üretimi, fermentasyon, atıksız mutfak konuları da dahil olmak üzere, şehirde doğayla uyum içinde, sürdürülebilir bir yaşam kurmak için şeflerin önderlik yapabileceği birçok konuyu işleyecek.