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Terk edilen yaralı ata Esenyurt Belediyesi sahip çıktı

Esenyurt’ta ayağından yaralandığı için terk edilen yaralı ata Esenyurt Belediyesi sahip çıktı.

Esenyurt'ta ayağından yaralandığı için terk edilen yaralı ata Esenyurt Belediyesi sahip çıktı.


Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1910 Sokak'ta yaralı at bulunduğu ihbarı üzerine hayvanın bulunduğu yere giden veteriner hekimler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ayağındaki kesikler nedeniyle yürüyemeyen yaralı hayvan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Burada da detaylı tedavisi yapılan yaralı at sağlığına kavuştu. Yaralı hayvan daha sonra İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ekiplerine teslim edildi.

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