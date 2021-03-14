Terkos Gölü'nde kaçak avlanma denetimi

Terkos Gölü'nde yapılan denetimde kaçak olarak avlanan yaklaşık 100 civarında balık tekrar suya bırakılırken, 1 kişiye ise patlayıcı silah ile balık avcılığı yapmasından dolayı 10 bin TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün çalışma programı kapsamında, Terkos Gölü'nde kaçak olarak ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri kontrol görevlileri, Yassıören Jandarma ekipleri ve Sivil Toplum Örgütleri olarak İSOBDER Balıkçılar Derneği ekiplerinin gözlem amaçlı katıldı. Yapılan denetimlerde uygun olmayan istihsal av malzemeleri olarak 300 metre uzatma misina ağ ile 11 takım pinter ağlara el konuldu. Ağlarının içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen yaklaşık olarak 100 adet ve 200 kg ağırlığında muhtelif balıklar tekrar doğal yaşam alanları olan iç sulara bırakıldı.

El konulan istihsal av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy İlçe Müdürlüğü deposuna kaldırıldı. Ayrıca 1 kişi hakkında ise patlayıcı silah ile balık avcılığı yapmasından 10 bin TL idari para cezası uygulandı.