Termal kameraya talep 3 kat arttı

Daha çok endüstriyel tesisler, fabrikalar, bankalar, havalimanları, otobüs terminalleri, oteller, alışveriş merkezleri, gıda satışı yapan büyük marketler, çeşitli kamu kurumları ve kurumsal firmaların genel müdürlük binaları tarafından tercih edilen termal kameralara olan talep yoğunluğu yaşanıyor.

“Termal kamera taleplerinde yüzde 300'lük artış var”

Artan termal kamera talebi ve termal kameraların kullanım alanları ile ilgili bilgi veren Kale Güvenlik Sistemleri Direktörü Melih İke konu ile ilgili şöyle konuştu: “Termal kameralar genellikle tehditleri, şüpheli olayları ya da gerçek zamanlı davranışları algılamak ve tanımlamak için kullanılıyordu. Ancak önceki yıllarda yaşanan ve dünya çapında etkisi olan domuz gribi ve sars gibi salgın hastalıklarından sonra havalimanları ve sınır kapıları gibi önemli geçiş noktalarında da tercih edilir oldu. Fakat bu salgın hastalıkların hiçbiri Koronavirüs kadar etkili olmadı. Bu nedenle şu anda termal kamera taleplerinde yüzde 300'lük bir artış var. Koronavirüs bize gösterdi ki; dünyada artık bu tarz salgın riskleri gündemde olmaya devam edecek ve termal kameralar da hayatımızın her alanında yer alacak. Dolayısıyla bugün olan talep sadece bugünü değil aynı zamanda geleceği de düşünerek yapılan bir yatırım” dedi.