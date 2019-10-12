Termiz Kuraş Turnuvası nefesleri kesti

Uluslararası Termiz Kuraş Turnuvası, Termiz'de yapıldı. 50 ülkenin katıldığı turnuvada müsabakalar büyük bir heyecana sahne oldu.

Dünyanın en büyük Kuraş turnuvalarından olan XIV. Uluslararası Termiz Kuraş Turnuvası 4-7 Ekim tarihlerinde Özbekistan'ın Termiz şehrinde yapıldı. İmam Termiz anısına yapılan ve 50 ülkeden katılımın yapıldığı turnuvada genç erkeklerde 55, 66, 73, 81, 90 ve +90 olmak üzere 6 sıklet, genç kızlar ise, 48, 57, 70 ve +70 kilolarda dört sıklette müsabakaları gerçekleşti.

Şampiyonada dağıtılan 11 altın madalyanın sekizini Özbekistanlı sporcular kazanırken, diğer üç madalyayı ise Rus, Tacikistan ve Tayvanlı sporcular paylaştılar.

Açık sıklet şampiyonasında birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncülere de 3 bin 500 Dolar, sıkletlerinde derece alan sporculara ise bin ile 3 bin dolar arasında para ödülleri dağıtıldı.

Şampiyonanın onur konuğu olan Türkiye bilim kültür ve spor adamı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye'den sporcunun katılmadığı bu büyük organizasyonda Türk bayrağını gönderde bulundurarak ülkemizi temsil etti. Açılış seremonisinde ve madalya törenine katılan Öztek, öte yandan Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Eş Başkanı olarak, davetli ülke federasyonları başkanlarına beş bin yılık tarihi olan Aba Güreşini de tanıttı.