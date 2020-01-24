Terör mağduru Mardinli çocuklar Başkan Akgün'ü ziyaret etti

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nden İstanbul'a gelen 36 öğrenci Büyükçekmece Belediyesi'ni ziyaret etti.

Teröre mağduru çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli geziler düzenleyen Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin bu seferki durağı Büyükçekmece Belediyesi oldu.

Çocuklarla uzun süre sohbet etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün sosyal sorumluluk projesi kapsamında geziler yapan Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencilerini makamında ağırladı. Makam odasında çocuklarla sohbet eden Başkan Akgün, “Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'ne bu güzel sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, terör mağduru olan bu çocuklarımız çok çalışıp, kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek, Türkiye'yi daha iyi yerlere birlik ve beraberlik için taşıyacaklardır. Bizlerde her zaman çocuklarımızın yanındayız ve onlara desteğimiz devam edecek” ifadesini kullandı.

Nutuk hediye edildi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 6 - 13 yaş grubundaki çocuklara okul çantası, kalem kutusu, Nutuk, çeşitli hikaye kitapları, satranç ve mangala zeka oyunu hediye edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır ile belediye binasını gezen çocuklar belediyecilikle ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını aldı.