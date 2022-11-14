Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

Beyoğlu'nda meydana terör saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Elif Topkara son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin 7 aylık olan oğulları Yağız ve 2.5 yaşındaki kızları Elif İlay hem yetim hem de öksüz kaldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı. Hain saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara (40) ve eşi Elif Topkara (37) için Ayazağa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkan'ı Osman Nuri Kabaktepe, acılı babalar Mustafa Topkara, Abdi Köseoğlu ve aile yakınları katıldı. Burada basın mensuplarına konuşan Mustafa Topkara, "Halasının yanına bıraktılar çocukları, hadi biraz dışarı çıkarım dediler. Yapacak bir şey yok" dedi. Kızının tabutuna kapanan Abdi Köseoğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı. İkindi namazının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da tabutu omuzladı. Topkara çifti, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının sonra Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, çiftin 7 aylık olan oğulları Yağız ve 2.5 yaşındaki kızları Elif İlay'ı halalarına bırakarak Taksim'e gezmeye gittikleri öğrenildi.