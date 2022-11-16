İhlas Haber Ajansı

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Terör saldırısından günler sonra Bin 200 adet Türk Bayrağıyla donatılan İstiklal Caddesi havadan görüntülendi

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi ve patlamanın olduğu bölge dron ile görüntülendi.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi ve patlamanın olduğu bölge dron ile görüntülendi.


İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmış, terör saldırısının faili de yakalanmıştı. Patlamadan sonra Bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan cadde ve caddedeki insan trafiği, dron ile havadan görüntülendi.

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