Teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın talimatları çıktı

Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul'da yakalandı. Teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin bulunduğu not kağıtları ve örgütün Kandil Kampı'ndaki elebaşlarından “Cemal” kod adlı terörist Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ve talimatlar çıktı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kritik bir operasyona imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da silahlı eğitim alan M.A.A. adlı bir teröristin sansasyonel eylem için Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Lavrion Kampı'nda eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye giriş yapan terörist, İstanbul'da izini kaybettirmeye çalıştığı sırada 18 Ekim'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalandığında üzerinden Karayılan'ın talimatları çıktı

Kartal'da saklandığı evde yakalanan örgüt üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerince yakalandığı sırada üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları, örgütün Kandil Kampı'ndaki elebaşlarından “Cemal” kod adlı terörist Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ile PKK mensuplarının kırsal alandaki silahlı faaliyetlerini içeren fotoğraflar ele ele geçirildi. TEM Şubedeki ifade işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklanan M.A.A., cezaevine gönderildi.

Öte yandan Eylül ayında yine Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu güvenlik güçlerince yakalanarak etkisiz hale getirilmişti. Tanrıkulu'nun da Kandil'in talimatı ile gönderildiği istihbarat raporlarına yansımıştı.