“Tesettür mayoda hedef Güney ve Kuzey Afrika ülkeleri”

Tekstil firması sahibi Hüseyin Yolcu, katıldıkları iç giyim fuarında Romanya, Kazakistan, Rusya gibi ülkelerden çok sayıda sipariş aldıklarını kaydederek, Türkiye'nin tesettür mayoda uluslararası alanda lider konumunda olduğunu söyledi.

Bu yıl ilk defa yeni sezon mayo, bikini ve şort koleksiyonlarını sergilemek için yakın dönemde sona eren İç Giyim Fuarı'na katılan Granz Tekstil yaptığı iş anlaşmaları ile bir çok ülkeye ihracata hazırlanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren firma sahibi Hüseyin Yolcu, “Fuarda bir çok ülkeden ziyaretçilerimiz oldu. Özellikle Romanya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Ukranya, Rusya, Fas, Lübnan, Filistin gibi ülkelerden oldukça güzel siparişler aldık. Bu ülkelere en çok sattığımız ürünümüz tesettür mayolarımız. Bizim ülkemize en çok bu gruplarımızı almaya geliyorlar. Her yıl aldığımız sipariş katlanarak artıyor. Bizde her sezon yeni sezon tesettür modellerimize ağırlık veriyoruz” dedi.

“Güney ve Kuzey Afrika hedef ülkeler”

Yolcu, “Özellikle tesettür mayolarımız için 200 bin adetten fazla sipariş aldık. Yukarıda saydığımız ülkelerin haricinde Almanya ve Fransa'dan gelen özel siparişlerimizde oldu. Hedefimiz önümüzdeki sezon bütün güney ve kuzey Afrika ülkelerine mal üretmek. Kışlık gruplarımız olan atkı, bere ve şallar ile yazlık gruplarımız olan bikini, mayo, şort, şapka ve aksesuar gruplarımızın toplamı için önümüzdeki yıl ciro hedefimiz 200 milyon civarında. İstediğimiz ülkelerde tahmin ettiğimiz ihracat rakamlarına ulaşırsak hedeflerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.