"Tetik parmak riski kadınlarda daha yüksek"

Öğr. Üyesi Kadir Uzel, “Tetik parmak hastalığının görülme sıklığı genellikle 45 yaşından sonra artar. Diyabet, romatoid artrit ve gut hastalığı bulunanlar, müzisyenler risk altındadır. Özellikle sabah uyanma sırasında parmakta sertlik, avuç içinde parmak tabanında ağrı ve şişlik, parmak hareketleri sırasında ağrı ve atlama hissi en sık görülen belirtilerdir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden El Cerrahisi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, tetik parmak hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, tetik parmağın, parmakların bükülme hareketi esnasında kitlenmesi durumu olduğunu belirterek, “Tendonlar kasların kemiklere yapıştığı sonlanma noktalarıdır ve kaygan kılıfları içinde seyrederek kasların oluşturduğu kuvvetleri kemiklere ileterek hareket sağlar. Tetik parmak hastalığı fleksör yani parmakların bükücü tendonunda inflamasyon ve şişlik gelişmesi nedeniyle tendonun kılıfı içinde belli bir noktada sıkışması sonrasında meydana gelir. Bunun sonucunda parmağı büktükten sonra açarken ağrı ve takılma şikâyetleri meydana gelir” dedi.

"45 yaşından sonra gelişen ağrı ve şişliğe dikkat"

Tetik parmak hastalığının daha çok kadınlarda görüldüğüne değinen Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, şöyle devam etti: "Diyabet, romatoid artrit ve gut hastalığı bulunanlarda, parmaklarını uzun süre zorlayıcı şekilde kullanan müzisyenlik gibi meslek gruplarında ve kadınlarda daha sık görülür. Tetik parmak hastalığının görülme sıklığı genellikle 45 yaşından sonra artar. Hastalıkta başparmak ve yüzük parmağı daha sık etkilenmekle birlikte tüm parmaklarda görülebilir. Özellikle sabah uyanma sırasında parmakta sertlik, avuç içinde parmak tabanında ağrı ve şişlik, parmak hareketleri sırasında ağrı ve atlama hissi en sık görülen belirtilerdir. İlerlemiş vakalarda parmak bükülü pozisyonda kilitlenmiş olarak kalabilir".

"Ameliyatsız yöntemlerle tedavi mümkün"

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, tetik parmak hastalarının çoğunun ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebildiğine işaret ederek, "Parmakları zorlayıcı hareketlerden uzak durulması, anti-inflamatuar ilaçların verilmesi, parmak atelleri kullanılması, parmak egzersizleri ve tendon sıkışma bölgesine lokal steroid enjeksiyonlar yapılması en sık uygulanan konservatif tedavi yöntemleridir. Konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalara tendonun sıkışma bölgesinde, tendon kılıfının gevşetilmesi ve şikâyetlerin ortadan kaldırılması için cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavi genellikle lokal anestezi altında açık veya perkütan gevşetme şeklinde uygulanabilir. Açık cerrahide avuç içinde küçük bir kesi oluşturulur ve tendon sıkışma bölgesindeki tendon kılıfı uzunlamasına kesilerek gevşetilir. Sonrasında cilt dikilerek ameliyat sonlandırılır. Perkütan gevşetmede iğne veya özel bir alet yardımı ile ciltten küçük bir delikten girilerek sıkışma bölgesindeki tendon kılıfı gevşetilir. Ameliyattan sonra hastanın parmağındaki şikâyetler düzelir ve hızlı bir şekilde gündelik yaşamına dönebilir" ifadelerini kullandı.