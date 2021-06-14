Tevfik Göksu: "Müsilajla ilgili harekete geçeceğiz"

Müsilaj sorunuyla ilgili harekete geçeceklerini söyleyen Göksu, İstanbul'un son iki yılda geriye gittiği, yüzde 50 küçültüldüğünü ifade ederek oluşturulacak komisyonla bunun nedenlerinin araştırılacağını belirtti.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB meclisi öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Göksu, gündemin önemli konu maddelerinden olan Müsilaj sorunuyla başa çıkmak için harekete geçeceklerini söyledi. Tevfik Göksu, mevcut yönetimin İstanbul'u geriye götürdüğünü ifade ederek, oluşturulacak komisyon sayesinde son iki yılda nelerin yapıldığını halka açık bir şekilde göstereceklerini belirtti. 2019 seçimlerinden bu yana düzenlenen oturumlarda İstanbul'un gündemine dair 137 soru sorduklarını hatırlatan Göksu, sadece 42'sinin cevaplandırıldığını dile getirdi. Göksu, İstanbul'un son iki yılda geriye gittiği, yüzde 50 küçültüldüğünü, bunun nedenlerini de komisyonun çalışmalarıyla ortaya çıkaracaklarını söyledi.

“İstanbullular adına sormamız gereken sorular var”

Oluşturulacak komisyonla son iki yılda nelerin yaşandığını ortaya çıkaracaklarını söyleyen Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetim değişikliği olduğu günden bu güne yaklaşık belediye meclisimiz yaklaşık 56 oturum yapmış, bu oturumlarda AK Parti grubu olarak yüzlerce mevcut belediye yönetimine sorular sormuşuz. Bu yüzlerce soruya maalesef büyük bir çoğunluğuna cevap alamamışız. Sorduğumuz sorular tüm İstanbullular adına sorulmuştur. Bu çerçevede 2 yıllık süre içerisinde belli tolere edilmiş vakitlere bir kenara bırakırsak AK Parti grubu olarak önümüzdeki dönemleri daha dikkatli götürmek adına İstanbullular adına sormamız gereken soruları belgeleriyle ve bilgileriyle İstanbulluların gündemine taşımak için İBB AK Parti Grubu olarak Çalışma Eylem Planı'nı ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

“İstanbul son iki yılda geriye gitti, yüzde 50 küçültüldü”

Son iki yıldır yapılanlarla İstanbul'un geriye gittiğini ve yüzde 50 oranında küçüldüğünü söyleyen Tevfik Göksu, “İBB yaklaşık 2 yıldır CHP'li bir başkan tarafından yönetiliyor. Bu 2 yıllık yönetim süreci içerisinde İstanbul, gerçekten yatırımlar, mali performans, çevre yatırımları, sosyal ve kültürel yatırımları itibariyle ortalama yüzde otuz beş küçüldü. Yatırımlar itibarıyla yüzde 35, mali performans itibarıyla yüzde 50, çevre ve diğer sosyal projeler itibarıyla baktığımızda da İstanbul yüzde 50 küçültüldü. Geçmiş dönemlerde İstanbul'da ihaleleri yapılmış birçok proje durduruldu. Elimizdeki verilere baktığımızda yaklaşık 11 milyar yatırım maliyetli 114 projenin durdurulduğuna şahit oluyoruz. Bu çerçevede iki yılda İstanbul Büyükşehir Belediye için 5 temel tanım yapabiliriz. Birincisi, İBB, 28.9 milyar bütçesi olan bir reklam ajansına dönmüştür. İki; Siyasi İllizyon Üreten İletişim Merkezine dönmüştür. Üç; algı, şov ve manipilasyon üreten Stant Up Merkezine dönmüştür. Dört; belediye “Farklı Kaydet” belediyeciliğine dönmüştür. Beş, hepinizin bildiği bir kuş vardır. Guguk Kuşu. Bu kuş yuva yapmaz. Hep başkasının yuvasında geleceğini ikame etmeye çalışır. İBB, maalesef 21. Yüzyılın çağdaş Guguk Kuşu Merkezine dönüşmüştür. Ama biz İstanbullular adına seçilmiş kişiler olarak İstanbul'un geleceğini bu kifayetsiz muhterislerin eline bırakamayız. Tarihin ve aziz milletimizin bize emaneti olan İstanbul'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde görülmemiş şekilde üç tane büyük araştırma komisyonu kuruyoruz. Bu komisyon 5 ve 3 aylık dönemlerde çalışacak ve tüm İstanbullulara bu 2 yılda nelerin döndüğünü bilgi ve belgeleriyle aktaracak. Öyle çıkıp sadece reklam filmleriyle, algı şovlarıyla, sosyal medya filmleriyle İstanbul'u değil İstanbul'un hakikatlerini İstanbullularla buluşturacağız. Bunun için 2016-2019 yılları arasında yürütülen yatırım projelerinin bugün ne durumda olduklarını tespit edilecek. 2019-2021 yılları arasında yeni bir yatırım başlatılmış mıdır, başlatılmışsa ne tür bir bütçe ile yapıldığı uzmanlarca tespit edilecek. İki yılda İstanbul ne kazanmış ne kaybetmiş, bunların hepsini içine alan araştırma komisyonunu bugün kuruyoruz” dedi.

“Toplu Ulaşım Araştırma Komisyonu kuracağız”

Şehrin en önemli sorunlarından biri olan toplu ulaşım problemleriyle ilgili yapılacaklardan bahseden Tevfik Göksu, “Megakentlerde en önemli konu trafikte kalma süresini azaltmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağını söylemişti. Peki iki yılda bunun için ne yaptı? Bunları halkımızın önüne sereceğiz. Bunu da Büyükşehir Belediyesinin verileriyle ortaya koyacağız. Bunun için tüm ulaşım yatırımlarını da içine alan Toplu Ulaşım Sistemi ile ilgili bir Araştırma Komisyonu kuruyoruz. Toplu taşıma ile ilgili İstanbul'a yapılması gereken çok önemli işler vardı. Bunlardan birincisi toplu taşımanın organizasyonudur, bunlar organizasyonda sınıfta kaldılar. Metrobüsler çöktü, insanlar kuyruklara mahkum kaldı. Peki niçin? Bunu sorup sebeplerini araştıracağız. Raylı sistemler bizim dönemimizde yapıldı ve hayat buldu. Raylı sistemler yapıldıktan sonra birçok minibüsçü kardeşimiz mağdur oldu. Bu kardeşlerimizin mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için ne yapabileceğimizi İBB Meclisi olarak oturup bir model geliştirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız. Toplu taşımada ortaya çıkan riskler mağduriyetler nelerdir çözümleri bulunacak” diye konuştu.

“Müsilajla ilgili harekete geçeceğiz”

Son günlerin önemli gündem maddelerinden biri olan müsilaj ile ilgili açıklamalarda bulunan Tevfik Göksu, “Deniz salyası sorununu kapsamlı bir şekilde masaya yatıracağız. Müsilaj sorunu nedir? Bu iki yılın müsilajda etkisi nedir? Bu iki yılda müsailajla ilgili bir şey yapılabilir miydi ya da yapıldı mı? Acaba arıtma tesisleri düzgün çalıştırıldı mı? Silahtarağa Arıtma Tesisinde temel atmama değil de temel atma töreni yapılıp tesis açılsaydı müsilaj ile ilgili karşılaşacağımız boyut ne olurdu? Bunları hep ortaya sereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları İBB kendisi yapmış gibi gösteriyor. Bunların hepsini İstanbullularla buluşturup “Laf değil iş diyeceğiz”. İstanbul'un çocukları, kadınları, yaşlıları, bu şehrin insanı için hangi katma değeri ürettiklerini kendi bilgi ve belgeleriyle bütün kamuoyuyla paylaşacağız. Müsilajla ilgili olarak çevre komisyonumuz harekete geçecek ve hakikatleri bütün İstanbullularla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

“Onların gündeminde İstanbul yok, o vizyon da yok”

İstanbul'u yönetenlerin gündeminin İstanbul olmadığını ifade eden Göksu, “Büyükşehir Belediyesini yönetenlerin gündeminde İstanbul yoktur, bunu çok iyi biliyoruz. Onların gündeminde İstanbul olmadığı gibi İstanbul'a proje üretecek vizyon da yoktur. Vizyon olmadığı gibi beceri de yoktur. Beceri olmadığı gibi bir niyet de yoktur. Ama İstanbul halkı bizi seçti. Bizim hukukumuzu koru ve bizi orada temsil et dedi. Biz de onların hukukunu korumak için bunu yapacağız. Bütün bilgileri İstanbullularla paylaşacağız” dedi.

“Nurettin Sözen dönemi kara bir dönemdir”

Tevfik Göksu, İBB eski başkanlarından Nurttin Sözen'in Cumhurbaşkanının ileri biyolojik arıtma tesislerini iptal ettiğine dair söylemlerine yönelik, “İstanbul'un tarihini yazanlar 1989-1994 dönemini çok farklı yazacaklardır. İstanbul'un tarihini yazanlar bu dönemi “İstanbul'un kara yılları” ya da “İstanbul'u Karabasanın bastığı yıllar” olarak yazacaklardır. O dönem de Nurettin Sözen dönemidir. Nurettin Sözen dönemi denildiğinde İstanbulluların aklına, yolsuzluktan dolayı bankaların kapısını açmadığı İBB, patlayan çöp dağları ve hayatını kaybeden onlarca insan, evlerde akmayan sular, sokakta büyükşehir kelimesinin bile konuşulmadığı karabasanlı yıllar gelir. Şimdi bu zat çıkıp, “Ben biyolojik arıtma tesis yapmıştım ama Recep Tayyip Erdoğan durdurdu” diyor. İstanbul'da 88 adet atık su arıtma tesisi var. 10 tanesi ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, hepsi 1994- 2019 arası yapılmış. 69 adet biyolojik atık su arıtma tesisi bulunuyor, hepsi 1994-2019 arası yapılmış. Üsküdar ve Yenikapı atık su ön arıtma tesisleri 1988 ve 1992'de yapılmış. İstanbul'da 46 adet atık su terfi merkezi var, 39 adet atık su terfi merkezi 1994-2019 arası yapılmış. 6 adet atık su terfi merkezi 1983-1994 arası 1 adet ise 2020'de yapılmış. Sözen'in bu kenti yönetemediğini biliyorduk, insanları çöp dağlarıyla ölüme mahkum ettiğini biliyorduk. İnsanları susuz bıraktığını biliyorduk. Yalancı ve düzenbaz olduğunu da öğrendik” ifadelerini kullandı.

“Ekrem İmamoğlu İstanbul ile ilgili konuşmuyor ama Cumhurbaşkanımızla polemiğe girmeyi seviyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ile alakalı konuşmaktan kaçındığını ancak, kendisine çıkar sağlayacağını düşündüğü için Cumhurbaşkanı ya da bakanlarla poleğime girmekten geri durmadığını söyleyen Göksu, “Ekrem İmamoğlu, Marmara'daki müsilajdan sonra Cumhurbaşkanımızla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bununla ilgili çok şey söyleyebilirim ama nezaketim buna mani oluyor. İBB Başkanı İstanbul ile ilgili söyleyeceklerinin kendisine bir külfet getireceğini söylediği için genelde İstanbul ile ilgili konuşmamakta özen gösteriyor. Fakat Cumhurbaşkanımız, hükümet ya da bakanlarımızla polemiğe girmeyi çok seviyor. Büyükşehir Belediyesi Başkanı il sahneye çıktığında yaprakları alkışlatmıştı. Yaprakları alkışlatırken onların sesini duymadı. Sonra tetikçi medyasını alkışlatmaya çalıştı şimdi o da yetmedi. Psikolojide bir kuram vardır, zayıflık kuramı derler. Zayıflık psikolojisi taşıyan insanlar güçlü gördükleri kişilerin aynasında kendilerini görmek isterler. Çünkü orada kendisini görürse kendisini güçlü zanneder. Bunun bilimsel adı narsistlik oluyor. İstanbul'u iki yılda telafisi mümkün olmayan şekilde geriye götürmüş ve polemik ve şovdan başka elinde bir şeyi olmayan, İstanbul adına söyleyecek hiçbir sözü olmayan başkana kim imrenir. Bu başkana ancak acınır. Söylediklerinin bizim açımızdan hiçbir siyasal karşılığı yoktur ancak hekimler tarafından mutlaka bir karşılığı vardır. Hekimler bunun gereğini yapacaktır. Bilsin ki Cumhurbaşkanımızı tarih bu kenti çamurdan, susuzluktan kurtaran, ihya eden lider olarak anarken, birilerini de temel açmama, musul takma töreni, fazilet durağı yalanı ile anacaktır” dedi.