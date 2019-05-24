Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına twitterdan yanıt verdi. "CHP adayının İBB yalanları" başlığıyla bir dizi tweet atan Göksu, bütün iddiaların yanıtlarını tek tek sıraladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB ile ilgili iddialarına, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan yanıt geldi. Tevfik Göksu, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak “Yalanlar ve Doğrular” temalı bir dizi paylaşımda bulundu. Göksu "CHP adayının İBB yalanları" başlıklı twetlerde sayıştay raporundan makam aracı sayılarına kadar pek çok konuda iddialara yanıt verdi.

İşte atılan tweetlerde iddialar ve yanıtları:

"Yalan: Sayıştay'ın denetiminde ortaya çıkan zarar toplamı 753 milyon

Doğru: 753 milyon TL kamu zararı, hiçbir Sayıştay raporunda mevcut değildir. Sayıştay raporuna göre, 108 bin 313 TL söz konusudur. Hukuki süreç devam ediyor.

Yalan: Genel sekreterin yazlık, kışlık, baharlık üç arabası var

Doğru: İBB Genel Sekreteri'nin üç aracı yoktur, sadece bir araç tahsis edilmiştir.

Yalan: Web sitesi için 3 yılda 80 milyon TL harcanmış

Doğru: 3 yıllık süreçte, toplamda 460 iş kaleminin yapımı ile 36 personelin 3 yıllık maaşlarının yanı sıra lisans ücretleri, teknik ekipman, yazılım geliştirilmesi, eğitimler ve bu kapsamdaki satın almaları da içeren işlerin tamamına ödenen ücreti web sitesine ödenen ücret olarak nitelemek büyük bir yalandır.

Yalan: Özel kaleme ait 100'den fazla araç

Doğru: İBB Özel Kalem Müdürlüğüne 8 adet araç tahsislidir. Bunun dışında Özel Kalem Müdürlüğüne tahsisli araç bulunmamaktadır.

Yalan: Son 6 yılda sadece tek bir müdürlükte fikir projesi olarak hazırlanan ama uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon harcanmış

Doğru: Fikir projeleri gerçekleştirmek israf değil, tam aksine israfı önlemek için yapılan çalışmalardır. Son 6 yılda tek bir müdürlükte değil, İBB'nin tüm birimlerinde 150'den fazla fikir projesi çalışılmış ve birçoğu uygulanmış olup tamamına ödenen ücret, iddia edilen 226 milyon değil, 50 milyon civarındadır.

Yalan: İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı düşüyor

Doğru: İddia kesinlikle asılsızdır. Tüm İSKİ çalışanlarının işlerini yerine getirmek için kullandığı araçlar makam aracı olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İSKİ'de 132 yönetici ve iç denetimci vardır ve farklı segmentlerde 132 adet makam aracı bulunmaktadır.

Yalan: İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam aracı

Doğru: İBB'nin kiralık araç sayısı 1798'dir. İBB'de makam aracı olarak hizmet veren farklı segmentlerdeki toplam araç sayısı 643 değil, 120'dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir. Diğer araçlar; ambulans, böcek ilaçlama, cenaze işlemleri vb. işler için kullanılmaktadır.

Yalan: 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 adet kiralık makam aracı var

Doğru: İddia kesinlikle doğru değildir. Bir kişiye birden fazla araç tahsisi yapılmış gibi gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İETT'de 76 yönetici vardır ve farklı segmentlerde 76 adet makam aracı bulunmaktadır.

Yalan: İhtiyaç dışı araç masrafı yıllık 120 milyon

Doğru: İBB'de ihtiyaç dışı araç söz konusu değildir

Yalan: İBB, vakıf ve derneklere yüz milyonlarca para yardımı yapıyor

Doğru: İBB tarafından hiçbir vakfa nakit yardımı yapılmamıştır

Yalan: İBB Halk Ekmek AŞ'nin Başakşehir Futbol Kulübü'ne Arda Turan transferi için 9 milyon euro verdi

Doğru: CHP adayı ve basın yayın organları tarafından Arda Turan transferi için Halk Ekmek tarafından 9 milyon euro ödendiğine dair iddialar kesinlikle yalandır. Şirketimiz tarafından Arda Turan transferi için herhangi bir kişi veya kulübe hiçbir şekilde tek bir lira ödenmemiştir.

Yalan: Spor AŞ, Okçular Vakfı'na okçuluk eğitimi altında ihale veriyor

Doğru: Spor İstanbul AŞ, iddia edildiği gibi okçuluk eğitimi veya başka bir isim altında herhangi bir çalışma yapmamaktadır. Bu konuda herhangi bir planlama da söz konusu değildir. Dolayısıyla herhangi bir vakıf ile okçuluk eğitimi altında bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır.

Yalan: İBB'de ihale rantı! “Yanlış” hesaplamayla fazla para vermişler

Doğru: Mevzuata uygun olarak kilometre birimi dikkate alınarak elde edilen yaklaşık maliyet tutarı 56 milyon 370 bin 232 lira 17 kuruştur. Bu tutar içerisinde personel taşıma işi için 362 adet iş kalemi toplamı 52 milyon 936 bin 732 lira 17 kuruştur. 363'üncü iş kalemi olarak şehir içi ve şehir dışı otobüs kiralanması olmak üzere toplamda 900 bin kilometrelik mesafe için ise fiyat 3 milyon 433 bin 500 TL'dir. Dolayısıyla yaklaşık maliyette yanlışlık söz konusu değildir. Sayıştay'a cevaben bildirilmiştir. Beyaz Masa gezileri için ise 2017 yılı Sayıştay raporu cevabına istinaden “fazla ödemeye mahal verilmediği” açıkça yazmaktadır. Fazla ödeme kesinlikle söz konusu değildir.

Yalan: Sayıştay raporu: İBB, FETÖ'ye sehven para aktardı

Doğru: Beyaz Masa tarafından düzenlenen gezilerde kamuya ait saray ve müze ziyaretleri için ödenecek bilet fiyatları düşük tutulurken, FETÖ'ye mali destek sağladığı iddia edilen grup tarafından işletilen özel işletmelere yüksek bilet ödemesi yapıldığı yönündeki iddialar kesinlikle yalandır! Hiçbir ödeme yapılmamıştır.

Yalan: İBB'nin borcu son 5 yılda 20 kat arttı

Doğru: İBB'nin borç oranı 2014 yılından bugüne 3,34 oranında artmıştır"