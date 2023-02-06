Texworld Paris'te 122 Türk firması Avrupa tekstil vitrininde

Hazır giyim, kumaş, aksesuar ve moda fuarı Texworld Paris'te stant açan 14 ülkeden 458 şirketin 122'si Türkiye'den gitti. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Türkiye, Texworld Paris'te, salgın sürecinde tüm dünyanın dikkatini çeken üretim merkezi potansiyelini, rekabet gücünün yüksek olduğu tekstilde bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.

Tekstil dünyasının kalbi, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün kapılarını açan Texworld Fuarı'nda atıyor. Türkiye, Avrupa'nın önde gelen hazır giyim, kumaş, aksesuar ve moda fuarlarından Texworld Paris'te düzenli bir katılımcı olarak 122 şirket ile yer alıyor.

Şirketlerden 94'ü, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) düzenlediği milli pavilyonda yeni iş ortaklarıyla tanışıp, mevcut tedarikçilerle görüşmeler yaparken, 28'i ise bireysel katılım sağlıyor.

Fuar, dünyanın dört bir yanından tekstil, moda, kumaş, ev tekstili ve dericilik gibi sektörlerden 29 bin alıcı ve profesyoneli ağırlıyor. Fuarda, ziyaretçilerin yüzde 85'ini ise Avrupalılar oluşturuyor. Üç gün boyunca hazır giyimden lükse kadar moda markaları için küresel tedarik kaynakları Paris'te olacak.

Türk firmaları fuar kapsamında Türkiye'nin küresel pazarda en iddialı olduğu sektörlerden tekstilde en son trendleri dünyaya sergiliyor. Bu sayede uluslararası bağlantılar kurma ve ihracat potansiyelini artırma imkanı da yakalıyorlar.

Sürdürülebilir teknolojilerle üretilen çevreci ürünler

Tekstildeki rekabet avantajını kaliteli ürünler ile destekleyen Türk şirketleri, sürdürülebilir teknolojilerle üretilen çevreci ve yenilikçi ürünleri ile fuarda öne çıkıyor.

Fuarda aksesuarlar, çantalar, çocuk giyim, denim ve denim ürünleri, deri ve deri mamulleri, dijital baskı, erkek giyim, eşarplar, kadın giyim, kemerler, şallar, tekstil kumaşları özellikle Avrupalı alıcıların beğenisine sunuluyor. Doğal ve geri dönüştürülmüş elyaf, biyolojik olarak parçalanabilen ve gelişmiş sentetik elyaf gibi birçok organik ürün fuarda sergileniyor.

“Türkiye üretim merkezi potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor”

Fuara video konferans ile bağlanan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Texworld Paris'in giyim ve aksesuar üreticilerinin Avrupa'daki en önemli vitrinlerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin salgın süreci ve sonrasında Çin'e alternatif bir üretim merkezi olarak öne çıktığını belirten Avdagiç, “Türkiye'nin rekabet üstünlüğünü koruyabileceği en önemli ihracat dallarından biri tekstil. Türkiye, Texworld Paris'te salgın sürecinde tüm dünyanın dikkatini çeken üretim merkezi potansiyelini, rekabet gücünün yüksek olduğu tekstilde bir kez daha gözler önüne seriyor. Texworld'ü, Türkiye'nin kaliteli ve çevre dostu ürünleri ile farkını ortaya koyması için fırsat olarak görüyoruz” diye konuştu.

Sektöre ilişkin bilgileri paylaşan Avdagiç, Türkiye'nin tekstil ve hammadde ihracatının 2022 yılında 16 milyar dolara ulaştığını belirtti. Avdagiç, “Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre 15.8 milyar dolarlık tekstil ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını, yani yarıya yakınını 27 Avrupa Birliği ülkesine yapıyoruz. Avrupa'da en önemli ihracat pazarımız ise İtalya. Bu ülkeyi Almanya, ABD, İspanya ve İngiltere takip ediyor. Geçtiğimiz yıl tekstilde ihracat artışına baktığımızda ise İran, Fas ve İspanya'nın öne çıktığını görüyoruz” bilgisini verdi.

Şekib Avdagiç, tekstil ve hazır giyimde 1.3 milyona yakın kişinin çalıştığını ve istihdamda artış trendinin sürdüğünü kaydetti. İTO Başkanı Avdagiç, hazır giyim sektörü ihracatının da 2022'de 19.5 milyar dolara ulaştığını, bunun tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğuna dikkati çekti.

“Tekstilde sürdürülebilirliğe önem veren tedarikçiler boy gösterecek”

Tüm dünyada önemi her geçen gün artan ve tüm sektörlerde öncelikli hale gelen sürdürülebilirlik kavramı, Texworld Fuarı'nda da öne çıkıyor. Bu kapsamda fuarda, sürdürülebilir sosyal standartlara uyan, doğal malzemeler ve çevre dostu süreçler kullanan tedarikçiler dikkati çekiyor.

Texworld Paris Fuarı'na gelen alıcıların yüzde 94'ü Ar-Ge, tasarım, üretim, satın alma, pazarlama alanlarında karar verici. Yine alıcıların yüzde 91'i yeni tedarikçilerle tanışmak için Texworld'e geliyor. Fuar, pandemi etkisini önemli ölçüde üzerinden attı. Texworld'e katılan firma sayısı, pandemi öncesi Şubat 2019'da yapılan fuarın yüzde 70'ine ulaştı. Fuar, 8 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.