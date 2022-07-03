Teyze çocuklarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Arnavutköy'de 2 kuzen bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Atatürk Mahallesi Baltacı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre evlerinin bulunduğu sokakta, aralarında tartışma yaşanan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç., tartışmanın büyümesi üzerine kavga etmeye başladılar. Kavga sırasında Esat Demir göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Demir'i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Esat Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Esat Demir'in teyze çocuğu olan R.Ç.'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.