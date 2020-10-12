Tezgahlarda palamut bolluğu

Karadeniz'de yaşanan balık bolluğu tezgahlara yansıdı. Palamutun tezgahları süslediğini belirten balıkçı Kenan Balcı, “Her taraftan balık fışkırıyor. Tut tut bitmiyor" dedi.

Karadeniz ve Marmara'da yaşanan balık bolluğu tezgahlarda bereketi arttırdı. Balık sezonunun açılmasından bu yana tezgahlarda yaşanan bolluk, vatandaşların yüzünü güldürdü. Uygun fiyatlarıyla dikkatleri çeken palamut, sofralarda yerini aldı.

"Herkese tavsiye ediyorum"

Balık sezonunun açılmasının üzerinden 41 gün geçtiğini söyleyen balıkçı Kenan Balcı, "41 kere maşallah. Halkımız balığa hasret, balıkçılar müşteriye hasret. Hasretler buluştu. Herkes bol bol balık tüketiyor 41 gündür. Sat sat bitmiyor, tut tut bitmiyor. Karadeniz'in suyu balık oldu. Çocuklar çatalla yesin. Çok lezzetli, çok uygun. 5 sene öncenin fiyatına bugün palamut satılıyor. Hamsi fiyatına. Hamsinin kilosu 25 lira, palamutun kilosu 30 liraya geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Her taraftan balık fışkırıyor. Tut tut bitmiyor” ifadelerini kullandı.