Tezgahlarda somon kıtlığı

İstanbul'da balık tezgahlarında somon azaldı. Özellikle Norveç'ten gelen somonun tezgahlarda az olduğu görüldü. İthal somonun fiyatı 220 liraya ulaşırken, yerli somon 150 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Öte yandan hamsinin de tezgahlarda azalan bir diğer balık olduğu dikkat çekti. Hamsinin 15 gün sonra bollaşarak fiyatının yüzde 50 gerileyeceği düşünülüyor.

İstanbul'daki balık tezgahlarında balıklar azaldı. Özellikle Norveç'ten ithal edilen somonun tezgahlarda az olduğu görüldü. Somonun Norveç'ten az gelmesinden dolayı tezgahlarda çok fazla görülmediğini söyleyen balıkçılar, fiyatının 220 liraya çıktığını belirtti. Öte yandan tezgahlarda yerli somon da yerini aldı. Balıkçılar, yerli somonun da yetiştiriciliğinde azalma yaşandığını ve buna bağlı olarak tezgahlarda çok olmadığını söyledi. Ayrıca tezgahlarda şu dönemde 80 liranın altında balık olmadığı dikkat çekti.

Hamsi fiyatı yarı yarıya düşecek

Fiyatı 100 lirayı bulan hamsinin de tezgahlarda az olduğu dikkat çekti. Küçük balıkların palamuttan kaynaklı az olduğunu söyleyen balıkçılar, şu dönemde palamutun azalmasıyla küçük balıkların bollaşacağını söyledi. Balıkçılar hamsinin yaklaşık 15 gün sonra bollaşarak yarı fiyatına kadar gerileyeceğini düşünüyor.

İstanbul'da balık fiyatları

Geçtiğimiz haftaların gözde balıklarından çinekop 80 liradan satılıyor. Hamsinin kilosu 100 liradan satılırken, istavrit 90 liradan, barbun 150 liradan, tekir 120 liradan, mezgit 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

"Somon gelmeyince fiyatlar arttı"

Somon balığının artık çok fazla gelmediğini söyleyen balıkçı Şafak Gün, “Artık somon ithalatı çok gerçekleşmiyor. Bundan dolayı somon tezgahlarda çok fazla yok. Somona çok fazla ilgi yok. Somon Norveç'ten geliyor. Türkiye'de yetiştirilen yerli somon da tezgahlarda var ancak bu yerli somonu da çok fazla yetiştiren yok. Dolayısıyla somon ithalatı azalınca fiyatlar arttı. Bir sene önce somonun kilosu 60-70 liradan satılırken, şu anda kilosu 220 liradan satılıyor" dedi.

"Yerli somonun kilosu 150 lira, Norveç'ten gelen ithal somon 220 liradan satılıyor"

Balığı sadece yerli halkın yemediğini, ülkemize gelen turistlerin de çok fazla tükettiğini belirten Gün, "Yerli somonun kilosu 150 lira, Norveç'ten gelen ithal somon 220 liradan satılıyor. Ayrıca yerli somon bütün şeklinde satılırken, Norveç somonu dilim şeklinde satılıyor. Norveç'ten gelen somonun kilosu geçen ay 170 liraydı" ifadelerini kullandı.

“Palamut küçük balıkları yiyor"

Şu dönemde küçük balıkların az olmasının sebebinin palamut olduğunu söyleyen Gün, “Palamut küçük balıkları yiyor. Vatandaşlarımız palamutu bol yedi. Hamsi gibi küçük balıklar palamuttan korkuyor. Şu anda hamsinin kilosu 100 liradan satılıyor. 15 gün sonra hamsinin çoğalmasını bekliyoruz. Hamsi fiyatlarının 15 gün sonra yüzde 50 düşeceğini düşünüyoruz. Palamut denizlerde azaldı, bu durum küçük balığın artmasına sebep olacak. Tezgahlarda çinekop balığının kilosu 80 liradan, hamsi 100 liradan, istavrit 90 liradan, barbun 150 liradan, tekir 120 liradan, mezgit 200 liradan satılıyor. Şu anda tezgahlarda 80 liradan aşağı balık yok" diye konuştu.