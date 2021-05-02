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TFF 1. Lig 34. hafta programı açıklandı

TFF 1.

Lig'in 34. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre 67'şer puanla ilk üç sırayı paylaşan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Samsunspor, maçlarını 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da oynayacak.


Lig'de 34. hafta programı açıklandı. Süper Lig'e çıkacak ilk iki takımın da belli olacağı mücadelelerin heyecanı 7 Mayıs Cuma ve 9 Mayıs Pazar günleri yaşanacak. 67'şer puanla ligin ilk üç sırasını paylaşan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Samsunspor, maçlarını aynı gün ve aynı saatte oynayacak.


Lig'de 34 haftanın programı şöyle:


7 Mayıs Cuma


16.00 Akhisarspor - Ümraniyespor


20.30 Boluspor - Eskişehirspor



9 Mayıs Pazar


18.00 Altay - Bandırmaspor


18.00 Balıkesirspor - Altınordu


18.00 Bursaspor - Ankara Keçiörengücü


18.00 Ankaraspor - İstanbulspor


20.30 Menemenspor - Adana Demirspor


20.30 Adanaspor - Samsunspor


20.30 Tuzlaspor - Giresunspor

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