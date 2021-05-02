TFF 1. Lig 34. hafta programı açıklandı

Lig'in 34. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre 67'şer puanla ilk üç sırayı paylaşan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Samsunspor, maçlarını 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da oynayacak.

Lig'de 34. hafta programı açıklandı. Süper Lig'e çıkacak ilk iki takımın da belli olacağı mücadelelerin heyecanı 7 Mayıs Cuma ve 9 Mayıs Pazar günleri yaşanacak. 67'şer puanla ligin ilk üç sırasını paylaşan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Samsunspor, maçlarını aynı gün ve aynı saatte oynayacak.

Lig'de 34 haftanın programı şöyle:

7 Mayıs Cuma

16.00 Akhisarspor - Ümraniyespor

20.30 Boluspor - Eskişehirspor

9 Mayıs Pazar

18.00 Altay - Bandırmaspor

18.00 Balıkesirspor - Altınordu

18.00 Bursaspor - Ankara Keçiörengücü

18.00 Ankaraspor - İstanbulspor

20.30 Menemenspor - Adana Demirspor

20.30 Adanaspor - Samsunspor

20.30 Tuzlaspor - Giresunspor