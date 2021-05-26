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TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

TFF 1.

Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada sol taraftan atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Ahmet İlhan Özek'in defansın hatasını iyi değerlendirip, ceza sahası içine sol taraftan girip yaptığı vuruşta kaleci Cihan Topaloğlu meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


25. dakikada Poko'nun sol kanattan ortasında arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci Erhan Erentürk son anda kurtardı.


39. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya, Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener


Yedekler: Mertcan Dağlı, Ufuk Budak, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Burak İnce, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli, Şeref Özcan, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Mehmet Erdem Uğurlu, Scuk, Poko, Thiam, Regattin, Ziya Alkurt, Kappel


Yedekler: Eren Karataş, Ozan Evrim Özenç, Berkay Sülüngöz, Marcao Paixao, Kazımcan Karataş, Çağlar Birinci, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Sarı kart: Kahraman Demirtaş (Altınordu)

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