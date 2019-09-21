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TFF 1. Lig: Cesar Grup Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 1

TFF 1.

Lig'in 5. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (Maç sonucu)


8. dakikada Boluspor gole yaklaştı. Mustafa Eskihellaç, ceza sahası dışında rakibinden kaptığı topu bekletmeden sert bir şutla kaleye gönderdi. Kaleci Burak Öğür, meşin yuvarlağı kornere çeldi.


32. dakikada savunmadan seken top Bilal Kısa'nın önünde kaldı. Bilal'in plase vuruşu altıpas üzerinde savunmadan geri döndü.


33. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Fernandes'in müdahalesiyle Poepon yerde kaldı. Maçın hakemi Caner Ak penaltı noktasını gösterdi.


35. dakikada beyaz noktanın başına gelen Poepon takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1


52. dakikada gelişen Ümraniye atağında Timur'un şutunda Bahadır kafayla tamamlamak istedi ancak top yandan auta çıktı.


72. dakikada Ümranyespor'da Alaaddin'in ortasında Emircan'ın indiği topa Lazar gelişne vurdu ama savunmada Ümit kafayla gole izin vermedi.


90+5. dakikada Ümraniyespor'un kazandığı serbest vuruşta Akabueze'in ortasında Fernandes arka direkte topu filelerle buluşturdu. 1-1



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir


Hakemler: Caner Ak, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Akabueze, Nouri (Lazar dk. 68), Bahadır Taşdelen (Emircan dk. 63), Gomis, Gimbert ? (Muhammed Gönülaçar dk. 7)


Yedekler: Taha, Emre, Mehmet Sedef, Muharrem Öner, Yunus Emre, Sedef, Aykut


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Ümit Kurt, Hakan Arslan, Dodo, Umut Gündoğan (Samican dk. 59), Mustafa Eskihellaç (Yusuf Mert dk. 90+3 ?), Bilal Kısa, Mustafa Durak (Melih dk. 46), Poepon


Yedekler: Yavuz, Fethi, Burak, Erkan Süer, Mutlu, Batuhan


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Fernandes (dk. 90+5) (Ümraniyespor) Poepon (dk. 35 pen.) (Boluspor)


Sarı kartlar: Burak Öğür, Fernandes, Ahmet Taşyürek (Teknik Direktör) (Ümraniyespor), Dodo, Bilal, Samican, Ümit (Boluspor)

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