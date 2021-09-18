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TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 - BB Erzurumspor: 1

TFF 1.

Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, sahasında BB Eruzumspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


35. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Emrullah direk dibinden kornere çeldi.


47. dakikada yarı sahadan atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Emircan'ın ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hafif sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruş auta gitti.


50. dakikada Bekir Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Taşkın'ın yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.


81. dakikada sağ taraftan ceza sahasına girip son çizgiye kadar inen Estrela'nın ön direğe verdiği pasta Olta'nın zor pozisyondaki vuruşu yan ağlarda kaldı.


90+2. dakikada Yalçın'ın, Gökhan Alsan'a ceza sahasında yaptığı faul sonrası hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi.


90+3. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Novikovas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1



Stat: Eyüp


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Anıl Usta


Eyüpspor: Emrullah, Cenk Ahmet (Mikail dk. 72), Mezague, Kemal (Enes Ersoy Ö. dk. 84 ?), Bülent, Bekir, Taşkın (Gökcan dk. 59), Umut (Pa Dibba dk. 59), Muhammed, Caner, Stancu (Mete dk. 83 ?)


Yedekler: Çağlar, Yalçın, Enes Keskin, Erencan, Taha


Teknik Direktör: Zafer Turan


BB Erzurumspor: Szumski, Orhan (Özgür dk. 89 ?), Gökhan, Mustafa (Mücahit dk. 46), Ufuk, Novikovas, Estrela, Hasek, Emircan (Gökhan Alsan dk. 60), Shala (Rosheuvel dk. 59), Eren (Oltan dk. 46)


Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Fırat, Olanare


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Gol: Novikovas (dk. 90+3 pen.) (BB Erzurumspor)


Kırmızı kart: Zafer Turan (Maç bitimi) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: Estrela, Hasek, Gökhan (BB Erzurumspor), Bekir, Cenk Ahmet, Umut (Eyüpspor)

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