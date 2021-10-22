TFF 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1.
Lig'in 10. haftasında Eyüpspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada sol kanatta topla birlikte hareketlenen ve önündeki boşluğu değerlendirerek ceza sahasına giren Celil'in yerden içeriye verdiği pasta Ahmethan'ın altıpas önünden yaptığı vuruş üstten auta gitti.
48. dakikada Stancu'nun ceza sahası içinden yay gerisine aktardığı pasta Gökcan'ın bekletmeden çektiği sert şut kaleci Karacic'den oyun alanına döndü.
88. dakikada Mikail'in sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına yaptığı ortada Pa Dibba'nın gelişine vuruşuna Stancu, kale ağzı sağ çaprazında dokunarak topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Eyüp
Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Ali Can Alp
Eyüpspor: Çağlar, Uğur (Mikail dk. 73), Mezague, Kemal, Bülent, Bekir ? (Enes dk. 15), Timur, Cenk Ahmet (Mete dk. 81 ?), Gökcan (Tahadk. 73), Pa Dibba, Stancu
Yedekler: Emrullah, Yalçın, Kozulj, Enes Ersoy, Caner, Erencan
Teknik Direktör: Zafer Turan
Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren, Roche (Tetteh dk. 90 ?), Celil, Bruns (Bennasser dk. 74), Ahmethan (Cem dk. 46), Uğurcan (Harun dk. 90 ?), İsmail, Fıratcan (Samed Ali dk. 59), Ozegovic
Yedekler: Enes Soylu, Ömer, Orkan, Muhammed, İbrahim
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Stancu (dk. 88) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: İsmail, Celil (Adanaspor), Timur, Enes, Cenk Ahmet, Çağlar (Eyüpspor)