TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)

TFF 1.
Lig'in 2. haftasında Eyüpspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabaka Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sol taraftan ceza sahası içine açılan ortada Yalçın'ın kafa vuruşu kaleci Eray'dan oyun alanı içine döndü. Dönen topla buluşan Taşkın'ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
24. dakikada sol taraftan Bülent'in sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Ankara Keçiörengücü savunmasında Mehmet Dingil'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
31. dakikada Burak'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Eze'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
53. dakikada sol tarafta topu alan Vusal'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top direkten oyun alanı içine döndü.
67. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vusal'ın yaptığı vuruşu kaleci Emrullah kornere çeldi.
Stat: Eyüp
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Güner Mumcu Taştan
Eyüpspor: Emrullah, Mezague, Taşkın (Mikail dk. 70), Bülent (Enes dk. 86 ?), Uğur, Yalçın, Serdar (Mete dk. 70), Timur, Kozulj (Bekir dk. 56), Cenk Ahmet, Umut Bulut (Stancu dk. 86 ?)
Yedekler: Çağlar, Kemal, Mertcan, Enes Öztürk, Erencan
Teknik Direktör: Zafer Turan
Ankara Keçiörengücü: Eray, Talha, Ogün, Uğur (Diallo dk. 70), Fatih, Mehmet, Burak (Erdem dk. 81 ?), Pululu, Eze, Djibrilla (Hamza dk. 46), Vusal
Yedekler: Mert, Hasim, Muharrem, Bilal, Berkan
Teknik Direktör: İlker Püren
Goller: Taşkın (dk. 13), Mehmet Dingil (dk. 24 k.k.) (Eyüpspor), Eze (dk. 31) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Kozulj (Eyüpspor), Pululu, Vusal (Ankara Keçiörengücü)