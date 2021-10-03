TFF 1. Lig: Eyüpspor: 3 - Manisa FK: 2

Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, sahasında karşı karşıya geldiği Manisa Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Mikail'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Umut Bulut'un düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Erhan Kara'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

36. dakikada Erhan Kara'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Sousa'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

59. dakikada sol çaprazdan Bülent Uzun'un ortasında kale önünde topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

66. dakikada sağ kanattan Tabekou'nun orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

90. dakikada ceza sahası içerisinde Stancu'nun yaptığı vuruşta top Manisa FK savunmasından geri döndü. Dönen topu takip eden Enes Keskin'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

Stat: Eyüp

Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mikail Okyar, Teddy, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Muhammet Akarslan (Stancu dk. 58), Caner Hüseyin Bağ (Mete Kaan Demir dk. 82 ?) , Gökcan Kaya (Enes Keskin dk. 62), Kozulj (Timur Temeltaş dk. 58), Pa Dibba, Umut Bulut (Mohammed dk. 82 ?)

Yedekler: Emrullah Şalk, Erencan Yardımcı, Enes Öztürk, Mehmet Uslu, Taha Balcı

Teknik Direktör: Zafer Turan

Manisa FK: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Landre, Erhan Kara, Kubilay Aktaş (Hakan Barış dk. 74), Kouter, Sousa (Gakpa dk. 64), Tabekou (Anıl Koç dk. 73), Sertaç Çam (Veli Çetin dk. 90+1 ?), Kemal Rüzgar (Okan Eken dk. 64)

Yedekler: Samet Karabatak, Efe Altunkara, Özgür Çek, Mehmet Ali Çelik, Bedirhan Altunbaş

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Umut Bulut (dk. 20), Stancu (dk. 59), Enes Keskin (dk. 90) (Eyüpspor), Erhan Kara (dk. 32), Sousa (dk. 36) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Bülent Uzun, Muhammed Akarslan, Mete Kaan Demir (Eyüpspor), Kubilay Aktaş, Kouter, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara (Manisa FK)