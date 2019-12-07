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TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Balıkesirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük evinde Balıkesirspor'u ağırladı. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar


19. dakikada sol kanatta topla buluşan Emeghara'nın ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Vukovic tek hamlede kontrol etti.


38. dakikada Darri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fatih'in kafa vuruşunu kaleci Vukovic kornere çeldi.


60. dakikada sol kanatta topla buluşan Mrsic'in ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



Stat: Vefa


Hakemler: Burak Şeker, Cemal Alpay, Ata Yıldırım


Fatih Karagümrük: Saranov, Koray, Dobrovoljc, Fatih, Bülent, Sabo, Arif, Çağrı, Mervan (Turgut Doğan dk. 81 ?), Darri (Sosseh dk. 63), Emeghara (Ramazan dk. 63)


Yedekler: Aykut, Alparslan, Hamit, Sercan, Efe


Teknik Direktör: Giray Bulak


Balıkesirspor: Vukovic, Okan, Glumac, Oğuzhan, Batuhan, Serdar, Sezer, Foxi (Otoo dk. 72), Halil (Anıl dk. 88 ?), Hodzic, Mrsic (Cenk dk. 90+2 ?)


Yedekler: Atilla, Berat, Doğa, Kağan, Celal, Rahmi,


Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel


Sarı kartlar: Okan, Batuhan, Serdar (Balıkesirspor), Mervan (Karagümrük)

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