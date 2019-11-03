TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

TFF 1.
Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
12. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hasan'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sehic kornere çeldi.
38. dakikada ceza yayı üzerinde tola buluşan Emrah Başsan'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Saranov oyun alanına çeldi.
40. dakikada Erkan'ın sol taraftan yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında Mervan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
78. dakikada sağ köşeden Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda içeri çevirdiği topa arka direkte Hasan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Vefa
Hakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Oğuz Terzi
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Sabo (Silva dk. 74), Barış Özbek, Darri (Sosseh dk. 79), Çağrı Ortakaya, Erkan Zengin, Mervan Çelik (Turgut Doğan dk. 60)
Yedekler: Aykut Özer, Abdulhamit Yıldız, Efe Tatlı, Ramazan Civelek, Arif Morkaya
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Emrah Başsan, Obertan (Batuhan dk. 82 ?), Hasan Ayaroğlu (Hamroun dk. 46), Scuk, Pote (Oltan Karakullukçu dk. 89 ?)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Merthan Açıl, Abdulcebrail Akbulut, Ba, Sefa Akgün, Yusuf Emre Gültekin, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Hasan Hatipoğlu (dk. 79) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Murat Uçar, Obertan, Aykut Demir, Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Barış Özbek (Fatih Karagümrük)