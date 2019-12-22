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TFF 1. Lig: Fatih Karag?mr?k: 0 - Ke?i?reng?c?: 2

TFF 1.

Lig'in 16. haftas?nda Fatih Karag?mr?k, sahas?nda kar??la?t??? Ke?i?reng?c?'ne 2-0 ma?lup oldu.



Ma?tan dakikalar


31. dakikada ceza sahas? d??? sa? ?apraz?nda topla bulu?an ?shak ?akmak'?n sert ?utunda me?in yuvarlak ?stten auta gitti.


40. dakikada ceza sahas? d??? sa? ?apraz?nda topla bulu?an Zeki Y?ld?r?m'?n bekletmeden yapt??? vuru?ta me?in yuvarlak ?st dire?e ?arparak oyun alan?na d?nd?.


45. dakikada sol kanattan Abdulkadir'in yapt??? orta ?ut kar???m? vuru?ta me?in yuvarlak kalecinin m?dahalesinin ard?ndan dire?e ?arparak kornere gitti.


49. dakikada sol kanattan Soner G?n?l'?n ?utunda me?in yuvarlak ?st dire?e ?arparak oyun alan?na d?nd?.


69. dakikada Madinda'n?n pas?nda ceza sahas? i?i sol taraf?nda topla bulu?an Dialiba'n?n son ?izgiye inerek dar a??dan yapt??? vuru?ta me?in yuvarlak a?lara gitti. 0-1


86. dakikada Fatih Karag?mr?k yar? sahas? ortalar?nda topla bulu?an Dialiba'n?n ceza sahas? i?erisine girip, kaleciyle kar?? kar??ya kalarak yapt??? vuru?ta me?in yuvarlak a?larla bulu?tu. 0-2



Stat: Vefa


Hakemler: Murat Erdo?an, Muhammet Yumak, Cemil Tun?


Fatih Karag?mr?k: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuru?uk, Dobrovoljc, B?lent Cevahir, Sabo (?a?r? Ortakaya dk. 86 ?), Arif Morkaya, Zeki Y?ld?r?m, Turgut Do?an ?ahin (Abdulhamit Y?ld?z dk. 64), Darri (Bar?? Ba?da? dk. 80 ?), Emeghara


Yedekler: Aykut ?zer, Sercan Y?ld?r?m, Sosseh, Bar?? ?zbek, Egemen Pehlivan, Murat Sar?g?l


Teknik Direkt?r: Giray Bulak


Ke?i?reng?c?: Metin U?ar, Abdulkadir Korkut, Samet Akayd?n, Erdi Dikmen, Soner G?n?l, Serta? ?am, Madinda (Burak Ayd?n dk. 83 ?), ?shak ?akmak, S?leyman Olgun, Kone (Abdulkadir Kuzey dk. 66), Dialiba (Mendy dk. 89 ?)


Yedekler: Birkan Tetik, Cihan Can, U?ur Utlu, Cem Ekinci


Teknik Direkt?r: Hamdi Y?lmaz


Goller: Dialiba (dk. 69 ve 86) (Ke?i?reng?c?)


Sar? kartlar: Turgut Do?an ?ahin (Fatih Karag?mr?k) Dialiba (Ke?i?reng?c?)

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