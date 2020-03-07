TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 2

TFF 1.
Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Volkan Şen'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Akyüz'ün sol çaprazdan vuruşunda kaleci Aykut Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
11. dakikada defanstan seken topu alan Jorquera'nın rakibi çalımlayıp ceza yayından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
15. dakikada Jorquera'nın sağ taraftan kullanıldığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Koray'ın kafa vuruşunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.
47. dakikada sol kanattan Rassoul'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
58. dakikada sol kanattan Mehmet Akyüz'ün top sürüp ceza yayı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
69. dakikada ceza yayı üzerinden Jorquera sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2
Stat: Vefa
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Şahan Yılmaz, Cemil Tunç
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Zeki Yıldırım dk. 59), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Erik Sabo, Attamah, Ramazan Civelek, Alassane Ndao (Brahim Darri dk. 61), Jorquera, Artur Sobiech
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Erdal Öztürk, Efe Tatlı, Engin Bekdemir, Ahmet Aras
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tarık Çamdal, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Traore, Sinan Kurt, Volkan Şen (Berk Yıldız dk. 82 ?), Aosman (Jakub Kosecki dk. 75), Erkan Zengin (Pa Dibba dk. 85 ?), Mehmet Akyüz
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Okan Alkan, Adil Demirbağ, Tevfik Altındağ
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Goller: Jorquera (dk. 11 ve 69) (Fatih Karagümrük), Mehmet Akyüz (dk. 47 ve 58) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım, Bülent Cevahir (Fatih Karagürük), Tarık Çamdal, Rassoul (Adana Demirspor)