İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Akhisarspor: 3

Fatih Karagümrük, TFF 1.

Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


18. dakikada Rotman'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Erhan Çelenk'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin kaleci Aykut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2


29. dakikada Erhan Çelenk'in pasında ceza sahası içinde topu alan Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3


45+1. dakikada Sabo'nun ceza saha yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden gol oldu. 1-3


63. dakikada sol kanatta bulunan Alpaslan'ın uzun pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Erkan'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


69. dakikada Ramazan'ın sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Emeghara'nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-3



Stat: Vefa


Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal


Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Koray Altınay dk. 88 ?), Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Sabo, Zeki Yıldırım (Turgut Doğan Şahin dk. 81 ?), Silva (Barış Özbek dk. 35), Erkan Zengin, Darri, Emeghara


Yedekler: Bojan Saranov, Muzaffer Cem Kablan, Albulhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Arif Morkaya, Efe Tatlı


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Alperen Babacan, Aykut Çeviker (Elmar Bjarnason dk. 72), Musa Nizam, Burhan Eşer (Ali Kaan Güneren dk. 84 ?), Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Tolga Ünlü dk. 79 ?), Cikalleshi


Yedekler: Milan Lukac, Halil Yeral, Ergin Keleş, Bertuğ Bayar, Uğur Arslan Kuru, Onur Akdeniz


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Sabo (dk. 45+1), Emeghara (dk. 69) (Fatih Karagümrük), Erhan Çelenk (dk. 18), Cikalleshi (dk. 22 ve 29) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Zeki Yıldırım, Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Rotman, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Cikalleshi, Burhan Eşer (Akhisarspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.