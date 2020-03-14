TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Altay: 2

TFF 1.
Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Altay ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazında topla buluşan Ndao'nun ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'dan sekerek ağlara gitti. 1-0
35. dakikada sol taraftan Jorquerra'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Sobiech'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
48. dakikada Kappel'in pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Kerim Avcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
83. dakikada Kerim'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Putsila'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.,
90+6. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta kale önünde oluşan karambolde Paixao'nun kafayla topu filelere yolladı. 2-2
Stat: Vefa
Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Çağrı Ortakaya dk. 79), Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Erdal Öztürk dk. 75), Sabo, Ndao (Eemeghara dk. 89 ?), Jorquerra, Sobiech
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Ahmet Aras, Muhammed Pehlivan, Murat Sarıgül
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Abdulkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Putsila, Segbefia (Yılmaz Özeren dk. 60), Tatos (Turgut Doğan Şahin dk. 68), Kappel (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 82 ?), Kerim, Paixao
Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Tavares, Kutay Yokuşlu, Hakan Demirci, Cenk Özkaçar, Mustafa Murat Uslu
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Ndao (dk. 6), Sobiech (dk. 35) (Fatih Karagümrük), Kerim Avcı (dk. 48), Paixao (dk. 90+6) (Altay)
Sarı kartlar: Segbefia, Tatos, Abdulhamit Yıldız, Yaser Hacımustafaoğlu (Altay), Sobiech, Sabo, Çağrı Ortakaya, Jorquerra (Fatih Karagümrük)