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TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Giresunspor: 1

TFF 1.

Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


23. dakikada Attamah'ın ceza sahası sağ çaprazından yerden yaptığı ortada top Ahmet Kesim'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


24. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Jorquera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


39. dakikada del Valle'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan top kalenin hemen yanından kornere gitti.


42. dakikada Landel, Zeki Yıldırım'a yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


70. dakikada Milinkovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Ahmet'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1


79. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmada seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Erdal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Vefa


Hakemler: Kadir Sağlam, Ata Yıldırım, Anıl Usta


Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Fatih, Yalçın, Bülent, Attamah, Jorquera, Zeki (Erdal dk. 45), Sabo, Ndao (Emeghara dk. 77), Sobiech (Barış dk. 90 ?)


Yedekler: Murat, Efe, Engin, Çağrı, Ahmet


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Giresunspor: Adriano, Uğur, Murat, Ahmet, Muhammed, Ahmet İlhan (Özgür Can dk. 66), Landel, Foguinho (Mehmet Güven dk. 76), Bekir, Valle, Rusescu (Milinkovic dk. 46)


Yedekler: Metin, Berkan, İshak, Mehmet Taş, Muhayer, Veysel


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Jorquera (dk. 24), Erdal (dk. 79) (Fatih Karagümrük), Ahmet (dk. 70) (Giresunspor)


Kırmızı kart: Landel (dk. 42) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Sobiech, Zeki, Yalçın, Erdal, Koray (Fatih Karagümrük), Foguinho, Milinkovic, Muhammed (Giresunspor)

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