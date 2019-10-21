TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Osmanlıspor: 0

TFF 1.
Lig 8. hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Vefa
Hakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Baran Eraslan
Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Abdülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Koray Altınay, Çağrı Ortakaya, Erkan Zengin (Mervan Çelik dk. 81), Brahim Darri, Erik Sabo, Zeki Yıldırım (Barış Özbek dk. 78), Innocent Emeghara (Turgut Doğan Şahindk. 66)
Yedekler: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Efe Tatlı, Ramazan Civelek, Stefan Silva
Teknik Direktör: Atılay Canel
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Barış Zeren (Doğukan Efe dk. 87 ?), Okan Deniz (Yiğit Kotan dk. 80), Eric Ayuk Mbu, Jovan Blagojevic, Mertan Caner Öztürk (Ognjen Todorovic dk. 73), Erdem Çetinkaya
Yedekler: Santiago Mele, Ali Ülgen, Görkem Can Güner, Tunahan Keskin, Tamer Aşık, Batuhan Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Erkan Zengin (dk. 43 pen.), Erkan Zengin (dk. 77) (Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin (Fatih Karagümrük), Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)