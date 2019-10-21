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TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Osmanlıspor: 0

TFF 1.

Lig 8. hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Vefa


Hakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Baran Eraslan


Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Abdülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Koray Altınay, Çağrı Ortakaya, Erkan Zengin (Mervan Çelik dk. 81), Brahim Darri, Erik Sabo, Zeki Yıldırım (Barış Özbek dk. 78), Innocent Emeghara (Turgut Doğan Şahindk. 66)


Yedekler: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Efe Tatlı, Ramazan Civelek, Stefan Silva


Teknik Direktör: Atılay Canel


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Barış Zeren (Doğukan Efe dk. 87 ?), Okan Deniz (Yiğit Kotan dk. 80), Eric Ayuk Mbu, Jovan Blagojevic, Mertan Caner Öztürk (Ognjen Todorovic dk. 73), Erdem Çetinkaya


Yedekler: Santiago Mele, Ali Ülgen, Görkem Can Güner, Tunahan Keskin, Tamer Aşık, Batuhan Yılmaz


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Goller: Erkan Zengin (dk. 43 pen.), Erkan Zengin (dk. 77) (Fatih Karagümrük)


Sarı Kartlar: Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin (Fatih Karagümrük), Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

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