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TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Ümraniyespor: 3

TFF 1.

Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


4. dakikada Bahadır'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan'ın yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak kaleci Saranov'dan döndü.


31. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gimbert'in ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


35. dakikada sol taraftan Turgut Doğan'ın kullandığı kornerde kale önünde Barış Başdaş'ın yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0


49. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Bentley'in ortasında Gimbert'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1


53. dakikada Ümraniyespor ceza sahası içerisinde Fernandes'in hatalı pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Emeghara, şık vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1


65. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahası içerisinde Dobrovololjc'in topa elle yaptığı müdahaleyi hakem Onur Özütoprak penaltı olarak değerlendirdi.


67. dakikada Emircan Altıntaş'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Saranov'da kaldı.


73. dakikada Lazar'ın sağdan içeri çevirdiği topa Gimbert'in ön direkteki dokunuşu kaleciyi geçerek uzak direkten ağlara gitti. 2-2


89. dakikada sağ taraftan Lazar'ın içeri çevirdiği topu arka direkte kontrol eden Gomis, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3



Stat: Vefa


Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Murat Altan


Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Barış Başdaş (Abdülhamit Yıldız dk. 78), Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Barış Özbek (Darri dk. 84 ?), Sabo, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin, Ramazan Civelek (Arif Morkaya dk. 62), Emeghara


Yedekler: Aykut Özer, Alpaslan Erdem, Çağrı Ortakaya, Efe Tatlı, Sosseh


Teknik Sorumlu: Atılay Canel


Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaattin Okumuş (Mehmet Sedef dk 90+2 ?), Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Bentley, Emircan Altıntaş (Gomis dk. 85), Bahadır Taşdelen (Lazar dk. 46), Gimbert


Yedekler: Enes Fidayeo, Emre Kurt, Muharrem Öner, Muhammed Gönülaçar, İhsan Furkan Deniz


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Barış Başdaş (dk. 35), Emeghara (dk. 53) (Fatih Karagümrük), Gimbert (dk. 49 ve 73), Gomis (dk. 89) (Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Lazar (dk. 90+4) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Sabo, Barış Başdaş, Emeghara (Fatih Karagümrük), Tarık Tekdal, Emircan Altıntaş, Alaattin Okumuş, Fernandes (Ümraniyespor)

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