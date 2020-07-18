TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Adanaspor: 0

TFF 1.
Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor'u 3-0 mağlup ederek play-off'larda mücadele etmeye hak kazandı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Alparslan Erdem'in sol kanattan ceza sahasına kestiği ortada topu önünde bulan Ndao'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Murat kornere çeldi.
11. dakikada ceza alanında topla buluşan Zeki Yıldırım, son çizgeye inerek pasını kale önünde müsait pozisyonunda bulunan Emeghara'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada ceza alanı önünde Roni ile verkaça giren Celil'in kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruşu Aykut Özer kornere gönderdi.
45. dakikada orta sahada topu kazanan Sabo, ceza sahasına girmeden sol kanattaki Darri'yi gördü. Darri'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
54. dakikada Yalçın Ayhan'dan topu kapan Roni bekletmeden pasını Ahmet Dereli'ye verdi. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu Fatih Kuruçuk çizgi üzerinden çıkardı.
74. dakikada Attamah'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
81. dakikada Erik Sabo, ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta farkı 3'e çıkaran golü attı. 3-0
84. dakikada Etame, Alparslan Erdem'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
86. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Etame'nin vuruşu kaleci Aykut'ta kaldı.
Stat: Vefa
Hakemler: Murat Erdoğan, Selahattin Altay, Gökhan Barcın
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Koray Altınay dk. 75), Yalçın Ayhan (Barış Başdaş dk. 83 ?), Joseph Attamah, Alparslan Erdem, Zeki Yıldırım (Çağrı Ortakaya dk. 83 ?), Fatih Kuruçuk, Brahim Darri (Engin Bekdemir dk. 75), Alassane Ndao, Erik Sabo, Innocent Emeghara (Artur Sobiech dk. 63)
Yedekler: Murat Hacıoğlu, Bülent Cevahir, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan, Murat Sarıgül,
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Adanaspor: Goran Karacic (Özer Enes Soylu dk. 88 ?), Savaş Polat (Şahin Berk dk. 83 ?), Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Mustafa Eğer, Celil Yüksel, İbrahim Aksu (Mustafa Saltuk Ceviz dk. 46), Eren Keleş (Mert Adar dk. 83 ?), Mbilla Etame, Roni Gleison, Ahmet Dereli
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Goller: Emeghara (dk. 11), Ramazan (dk. 74), (Sabo dk. 81) (Fatih Karagümrük)
Sarı katlar: Zeki Yıldırım, Ramazan Civelek, Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük)