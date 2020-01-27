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TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Altınordu: 3

TFF 1.

Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


10. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Erhan'da kaldı.


30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Darri'nin sert şutunda kaleci Erhan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.


44. dakikada Darri'nin pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Jorquera'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


63. dakikada sol taraftan pasında kale önünde topla buluşan Kemal'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


70. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ramazan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


90+4. dakikada sağ taraftan Atakan'ın yerden içeri çevirdiği topla kale önünde Kemal buluştu. Kemal'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2


90+5. dakikada Atakan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kemal'in sert şutunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından ağlara gitti. 3-2


90+6. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın penaltı olarak değerlendirdi.


90+6. dakikada Jorquera'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3



Stat: Vefa


Hakemler: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Burak Cansız


Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan (Muhammed Pehlivan dk. 85 ?), Dobrovoljc, Barış, Alparslan, Zeki, Ndao, Darri (Bülent Cevahir dk. 77), Sabo, Jorquera, Ahmet Aras (Koray Altınay dk. 66)


Yedekler: Murat Hocaoğlu, Fatih Kuruçuk, Murat Sarıgül, Çağrı Ortakaya, Turgut Doğan Şahin, Emeghara


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Batuhan Kırdaroğlu dk. 77), Burak İnce (Okan Derici dk. 46), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Muhammet Mert, Yasin Ozan (Kemal Rüzgar dk. 46)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Onur Taha Takır, Kahraman Demirtaş, Yusuf Yalçın Arslan, Ali Yaşar, Furkan Çil, Berkay Samancı


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Jorquera (dk. 44 ve 90+6), Ramazan Civelek (dk. 70) (Fatih Karagümrük), Kemal Rüzgar (dk. 63, 90+4 ve 90+5) (Altınourdu)


Kırmızı kart: Ndao (dk. 58) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Ufuk Budak, Oğulcan Ülgün, Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Zeki, Alpaslan Erdem (Fatih Karagümrük)

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